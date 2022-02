Schwerpunkte

Ärgernis: Parken auf der Grafenberger Ortsdurchfahrt

05.02.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nach dem Bau der Ortsumgehung ist es in der Grafenberger Ortsmitte ruhiger geworden. Anwohner ärgern sich über Autofahrer, die Ausfahrten zuparken oder über Gehwege ausweichen.

Parkende Fahrzeuge an der Ortsdurchfahrt, insbesondere im Bereich von Kurven, gefährden die Verkehrssicherheit. Foto: Holzwarth

GRAFENBERG. „Endlich Schluss mit Lärm und schlechter Luft“ war vor drei Jahren ein Artikel in unserer Zeitung überschrieben, der wenige Tage vor Eröffnung der neuen Grafenberger Ortsumfahrung erschienen ist. Die ersten Vorplanungen lagen damals mehr als 20 Jahre zurück. Wenige Tage später drängte sich die Prominenz am schwarz-rot-goldenen Band, um bei der feierlichen Übergabe des 1,66 Kilometer langen Straßenabschnitts in der ersten Reihe zu stehen.