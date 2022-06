Schwerpunkte

Wie kann die Nürtinger Innenstadt attraktiver werden?

27.06.2022 05:30, Von Lino Tietzen — E-Mail verschicken

Fridays for Future Nürtingen veranstaltete im Rahmen des Klima-Camps einen Innenstadtspaziergang mit Stadträten, um die Vorteile und Umsetzung einer autofreien Innenstadt zu erläutern.

Der Marktplatz war eine Station auf dem Innenstadtspaziergang. Foto: Tietzen

NÜRTINGEN. Fridays for Future Nürtingen hatte am Freitagabend interessierte Bürger und Stadträte zu einem Innenstadtspaziergang eingeladen, um zum einen die Forderung der Gruppe nach einer Umgestaltung des Nürtinger Stadtzentrums zu erneuern, aber auch mögliche Beispiele zur Umsetzung aufzuzeigen. Die vier Stadträte Bernd Sackmann, Jana Hof, Pit Lohse und Bastian Vorbrugg nahmen trotz des schlechten Wetters teil, die nicht vertretenen Fraktionen hatten laut Clara Schweizer von Fridays for Future (FFF) Interesse an einem Ergebnisprotokoll bekundet.