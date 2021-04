Schwerpunkte

29.04.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Vortrag der Mecodia-Akademie zeigte Eltern von Grundschulkindern, wie sie ihre Kinder in der digitalen Welt begleiten können

Auf große Resonanz stieß der Vortrag „Medienregeln in der Familie – Eltern meistern die digitale Welt“ von Fabian Sauer von der Mecodia-Akademie. Am Dienstag gab er Eltern von am Projekt „Zeitung in der Grundschule“ teilnehmenden Viertklässlern Tipps für den Umgang mit den neuen Medien – passend im digitalen Rahmen einer coronagerechten Zoom-Konferenz.

In seinem Vortrag fragte sich Fabian Sauer (Bild aus seiner Präsentation) auch, was eine Kindheit heute von einer Kindheit früher unterscheidet. aw

NÜRTINGEN. Schon einige Male hatte die Bildungsstiftung der Kreissparkasse, die unser treuer Partner bei allen unseren Kinder- und Jugendprojekten ist, zu einem Medienvortrag der in Aichtal ansässigen Firma Mecodia in den Fritz-Ruoff-Saal eingeladen. Nun wich man eben in einen virtuellen Konferenzraum aus – und der füllte sich schnell beträchtlich. Über 100 zugeschaltete Endgeräte waren es, und vor den meisten saß natürlich nicht nur ein Elternteil. Das ist eine Resonanz, über die sich Stiftungsgeschäftsführer Marcus Wittkamp sehr freute. Gerade die Corona-Situation zeige, dass die digitalen Medien nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken seien, so Wittkamp.