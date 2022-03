Schwerpunkte

Sicherheitsexperte Kiesewetter informierte die CDU Nürtingen über die Ukraine

03.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die örtliche CDU hatte zur Videokonferenz zum Ukraine-Krieg eingeladen. Es referierte der Bundestagsabgeordnete und Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter.

MdB Roderich Kiesewetter Foto: von Salde

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hält alle in Atem. In beispielloser Solidarität und Entschlossenheit begegnen die Europäische Union mit den USA und vielen weiteren Staaten dem Ziel Putins, die Ukraine, das zweitgrößte Land Europas, seinem Machtbereich einzuverleiben. Der CDU-Stadtverband Nürtingen hatte gemeinsam mit den CDU-Verbänden Filderstadt und Neuffener Tal zu einer Videokonferenz mit dem Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter eingeladen. Kiesewetter ist Oberst a. D. und war in seiner aktiven Offizierslaufbahn unter anderem im NATO-Hauptquartier in Mons (Belgien) eingesetzt. Seit 2009 gehört er dem Deutschen Bundestag an, wo er Obmann im Auswärtigen Ausschuss ist. An der Veranstaltung nahmen auch der Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich und die Landtagsabgeordnete Dr. Natalie Pfau-Weller teil.