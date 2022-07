Schwerpunkte

Nürtinger Straße musste nach Unfall bei Hardt gesperrt werden

Foto: SDMG/Kaczor

Unfall bei Hardt Mehr Bilder finden Sie in der Bilderstrecke.

Am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1205 zwischen Oberensingen und Hardt ein Auffahrunfall. Ein VW fuhr dabei auf einen Linienbus der Linie 74 auf. In der Folge musste die Nürtinger Straße zuerst vollständig gesperrt werden. Gegen 16 Uhr, so ein Polizeisprecher, konnte ein Fahrtstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 16.45 Uhr sei ein geeigneter Abschleppwagen eingetroffen, so dass Stand 17 Uhr mit einer vollständigen Freigabe der Straße in nächster Zeit gerechnet werden konnte. Da die Unfallaufnahme zu dieser Zeit noch lief, konnte die Polizei keine näheren Angaben zum Unfallhergang und der Unfallursache machen. aw