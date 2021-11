Schwerpunkte

Bürsten Haußmann: Ein Kleinod in der Nürtinger Innenstadt feiert 100-Jähriges

06.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Hundert Jahre Bürsten Haußmann: Vor 64 Jahren haben Anne und Walter Haußmann das elterliche Geschäft in der Nürtinger Brunnsteige übernommen und stehen auch im hohen Alter noch hinter der Ladentheke.

Und genau wie die Eltern (linkes Foto) haben sich Anna und Walter Haußmann fürs Jubiläumsfoto ans Fenster in ihrem Haus in der Brunnsteige gestellt. Fotos: privat

NÜRTINGEN. Vor der Eingangstür stehen Besen, praktische Taschen baumeln an einem Haken und in der Ecke liegt eine Auswahl Schuhabtreter. Bürsten Haußmann steht in großen Buchstaben über den Schaufenstern. Für die Nürtinger eine Institution. Seit 100 Jahren gibt es das Fachgeschäft in der Brunnsteige. Ein Geschäft, das die treuen Kunden nicht missen möchten.