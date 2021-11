Schwerpunkte

Nürtinger Friedenswochen: Interview mit Nahostexperte Andreas Zumach

26.11.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der Nahostexperte Andreas Zumach spricht am Freitag im Rahmen der Nürtinger Friedenswochen darüber, wie seiner Meinung nach eine Friedenslösung für Israel und Palästina aussehen könnte und ob die deutsch-französische Aussöhnung dafür ein Vorbild sein könnte.

Andreas Zumach Foto: Flory

NÜRTINGEN. Der Journalist und Nahostexperte Andreas Zumach ist am Freitag, 26. November, ab 19 Uhr, per Zoom-Konferenz zu Gast bei den Nürtinger Friedenswochen und spricht über den Konflikt zwischen Israel und Palästina. Der Link ist unter www.nuertinger-weltladen.de zu finden. Im Interview mit der Nürtinger Zeitung legt er dar, wie einer der am längsten andauernden und verworrendsten Konflikte weltweit doch noch eine Lösung finden könnte.