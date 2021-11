Schwerpunkte

Kommentar: Gute Lösung, von der alle Seiten profitieren

25.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Ein Kommentar zum Artikel "Nürtingen: Forum Türk zieht an den Neckar".

Das Forum Ilse und K. H. Türk bekommt in der Villa Melchior am Neckar Ausstellungsräume

Von Anneliese Lieb

Zurück zu den Wurzeln – oder es kommt zusammen, was zusammengehört. Die Freie Kunstschule Nürtingen wurde 1977 von K. H. Türk gegründet. Anfangs wurde noch in der Laiblinstegstraße gelehrt, später auf dem Melchior-Areal am Neckar. Jetzt, 45 Jahre später, kehrt das künstlerische Erbe des Bildhauers mit dem Forum Ilse und K. H. Türk zurück an den Neckar.