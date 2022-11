Schwerpunkte

Nürtinger Einkaufsgutschein jetzt im Kartenformat

25.11.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Verein Citymarketing hat die beliebten Gutscheine rechtzeitig zum Advent neu aufgelegt. Die Karten sind wiederaufladbar und können bei allen teilnehmenden Citymarketing-Mitgliedern eingelöst werden.

Der neue Nürtinger Einkaufsgutschein im Kartenformat mit dem NürTiger Foto: Citymarketing

NÜRTINGEN. Mit welchen Geschenken kann man Freunden oder Familienangehörigen eine Freude machen? Diese Frage stellt sich nicht nur zu Weihnachten. Ein Gutschein? Der hat den Vorteil, dass sich der Beschenkte selbst überlegen kann, was ihn am meisten freut und wählt entsprechend aus. In Nürtingen gibt es seit vielen Jahren einen Einkaufsgutschein von Einzelhändlern, der sich nicht nur in der Vorweihnachtszeit großer Beliebtheit erfreut. Vor wenigen Tagen hat der Verein Citymarketing nun den neuen Einkaufsgutscheins im Scheckkartenformat herausgebracht.