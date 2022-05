Schwerpunkte

Nürtingen in Feierlaune bei Shoppen & Schlemmen

27.05.2022 22:55, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Die Lange Einkaufsnacht lockt am Freitagabend viele Besucher an. Die Mischung aus Einkaufen, Musik und Lichtinstallationen kommt gut an – auch das Wetter spielt mit. „Wir sind total überwältigt von der Frequenz“, sagt City-Marketing-Geschäftsführerin Melanie Wägner. Mehr Fotos gibt es hier.

Können sich über mangelnde Kundschaft nicht beklagen: das Team der Vino Vino Bodega um Inhaber Mark Horlacher (Mitte). Foto: Müller

NÜRTINGEN. Ein echter Transformer in Nürtingen? Manch einer muss am Freitagabend genauer hinsehen in der Nürtinger Innenstadt. Normalerweise kennt man diesen Roboter nur aus Kinofilmen. In diesem Fall steckt das Stelzentheater Skaramouche dahinter. Viele Kinder, aber auch Erwachsene lassen am Freitagabend gern ein Foto von sich und dem Riesenroboter machen. Doch nicht nur der Transformer ist bei der Langen Einkaufsnacht, die wieder unter dem Motto „Shoppen & Schlemmen“ steht, am Start, auch sonst ist allerhand geboten. Das Wetter spielt ebenfalls mit. Püntklich um 18.15 Uhr kommt die Sonne heraus – sehr zur Freude der zahlreichen Besucher.