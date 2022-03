Schwerpunkte

Neue Abteilungsleiterin in Nürtingen für Integration und Bürgerengagement

03.03.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Nadine Karim folgt auf Christos Slavoudis. Seit Anfang Februar ist sie als Abteilungsleiterin für die Stadt Nürtingen tätig. Die 40-Jährige sammelte in Leitungsfunktionen viel Erfahrung in der Betreuung von Migranten.

Mit Aussicht auf den historischen Nürtinger Blockturm hat Nadine Karim Anfang Februar ihr Büro als Abteilungsleiterin bezogen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. „Ich wollte beruflich immer etwas mit Menschen zu tun haben“, sagt Nadine Karim. Dass die 40-jährige in ihrem bisherigen Berufsleben dabei vor allem auch mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturräumen zusammenkam, ist wohl kein Zufall. In Tübingen studierte sie im Hauptfach Ethnologie, in den Nebenfächern Erziehungswissenschaft und Islamwissenschaft, dabei lernte sie auch Arabisch. Seit Anfang Februar ist sie in der Nürtinger Verwaltung die Nachfolgerin von Christos Slavoudis, der als Abteilungsleiter unter anderem die Rolle des Integrationsbeauftragten ausfüllte.