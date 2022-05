Schwerpunkte

Nachwuchssuche bei der Ausbildungsmesse Talent-Day

21.05.2022 05:30, Von Melanie Ludwig und Bryan Becker — E-Mail verschicken

Bei der Ausbildungsmesse am Freitag in Oberboihingen warben die sieben teilnehmenden Firmen für ihre Ausbildungs- und Studienangebote. Aufgrund des heißen Wetters hielt sich der Andrang in Grenzen.

Die Firmen ermöglichten an den Informationsständen einen Einblick zu den verschiedenen Berufen. Foto: Becker

OBERBOIHINGEN. Nach zweijähriger Corona-Pause fand am Freitag zum achten Mal die Berufsmesse „Talent Day“ statt. Seit 2012 wechseln sich die teilnehmenden Firmen jährlich als Gastgeber ab. Dieses Jahr öffnete die Elektrotechnik-Firma Riempp in Oberboihingen ihre Türen für die sieben Aussteller-Firmen. Mit dabei waren wieder Kaida, Metabo, Heller, Nagel, IST Metz, Hofer Mechatronik und Riempp. Sie ermöglichten einen Einblick in ihre Ausbildungsberufe.