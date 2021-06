Schwerpunkte

„Steinriegel 1“ ist auf einem guten Weg

24.06.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Umlegungsausschuss tagt im Juli – Spatenstich für Erschließungsmaßnahmen des Baugebiets voraussichtlich noch dieses Jahr

Einstimmig hat der Gemeinderat die Satzung zum Bebauungsplan „Steinriegel 1“, Bauabschnitt 1a, am Dienstag beschlossen. Noch im Juli sollen die Vergabekriterien der zum Verkauf stehenden städtischen Grundstücke in öffentlicher Sitzung ebenfalls beschlossen werden. In dem Neubaugebiet werden insgesamt 93 Grundstücke entstehen, davon sind etwa 57 Privat-Grundstücke.

Die jetzt zu verwirklichende Planung umfasst den östlichsten, ersten Bauabschnitt „Steinriegel 1 (BA 1a)“. Das Gebiet ist etwa 6,2 Hektar groß und befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Wendlingen, nördlich der Bodelshofer Straße. Foto: Archiv

WENDLINGEN. Was lange währt, wird endlich gut: So könnte man die zum Tagesordnungspunkt 5 einleitenden Worte von Stadtbaumeister Axel Girod in der Sitzung am Dienstag interpretieren: „Ich habe die erfreuliche Aufgabe, den letzten Verfahrensschritt vorzustellen.“ Immerhin gehen die ersten konkreten Überlegungen, das Gebiet für eine großflächige Wohnerweiterung vorzusehen, bereits auf das Jahr 2004 zurück. Doch es hat zehn weitere Jahre gedauert, bis das Projekt konkret angegangen wurde. Nachdem der Gemeinderat im Juli 2017 den Aufstellungsbeschluss zum Steinriegel gefasst hatte, wurde der Plan 2018 und 2020 öffentlich ausgelegt, worauf entsprechende Anregungen und Bedenken in die Planung mit einflossen. Wie beispielsweise die Anregung, im Nordwesten eine kleinere Arrondierung des Baugebiets vorzunehmen.