Mut zu mehr Freiraum

07.06.2022

Eine autofreie Östliche Kirchstraße bietet Chancen für die Innenstadt.

Die Östliche Kirchstraße ist ein Überbleibsel aus Zeiten, in denen der Verkehr noch mitten durch die Nürtinger Innenstadt rollte und sogar Bundesstraßencharakter hatte. Doch das ist gut 40 Jahre her. Damals war für viele das Auto die Errungenschaft, man störte sich beim Einkaufen nicht an dem Verkehr. Heute ist der Besuch einer Innenstadt mit anderen Erwartungen verbunden. Neben dem Einkauf will man Menschen treffen, sich mit ihnen zusammensetzen, sei es auf einer gemütlichen Bank oder in einer Außenbewirtschaftung. Und das möglichst ungestört von Lärm und Abgasen. Deshalb sind Innenstädte heute möglichst autofrei, auch Nürtingen folgte vor Jahrzehnten dieser Devise. Nur die Östliche Kirchstraße wurde vergessen und führt als Sackgassenstraße seitdem etwas ein Schattendasein.