Licht der Hoffnung: Im Haus der Heimat in Nürtingen sind die neuen Stühle bereits im Einsatz

30.09.2021 05:30, Von Lutz Selle

Licht der Hoffnung: Für die Veranstaltungen im Haus der Heimat ist mit Spendengeldern neues Mobiliar angeschafft worden. Die Terrassentüren und die Fenster an einer Seite sollen nach 30-jähriger Nutzung auch noch erneuert werden.

NÜRTINGEN. Die Corona-Pandemie hat den Veranstaltungskalender im Haus der Heimat am Bergäckerweg in Nürtingen in den vergangenen Monaten extrem ausgedünnt. Nun darf der Terminplan wieder gefüllt werden – und die Besucher der Veranstaltungen können sich auf 150 ganz neue Stühle setzen. Die Stiftung Haus der Heimat und die Böhmerwaldbund-Ortsgruppe Nürtingen hatten die Modernisierung des Mobiliars durch einen Antrag bei der Hilfsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger/Wendlinger Zeitung in Gang gesetzt.