Lange Einkaufsnacht "Shoppen und Schlemmen" in Nürtingen

30.09.2021 05:30

„Shoppen und Schlemmen“ am Freitag bis 24 Uhr: Gaumenfreude trifft auf Musik, Artistik, Feuer und Licht. Es gibt ein buntes Programm.

Die Louisiana Funky Butts Brass Band wird in den Straßen der Stadt spielen. Foto: pm

NÜRTINGEN. Am Freitag, 1. Oktober, findet in der Innenstadt und in der Altstadt die lange Einkaufsnacht statt. Für die Besucherinnen und Besucher heißt das: „Shoppen und Schlemmen“ bis 24 Uhr. Nürtingens Einzelhändler haben sich besondere Angebote einfallen lassen und laden die Gäste ein, sich von den Aktionen überraschen zu lassen.