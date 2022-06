Schwerpunkte

In Nürtingen drehte sich alles um Nachhaltigkeit

27.06.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Nürtingen wurde am Samstag beim ersten Nürtinger Nachhaltigkeitstag als Fairtrade-Stadt zertifiziert. Zahlreiche Gruppierungen und Teilnehmer sorgten dafür, dass der Aktionstag ein voller Erfolg wurde.

Ehrenbotschafter Manfred Holz überreichte das Fairtrade-Siegel an Oberbürgermeister Johannes Fridrich und Vertreter der Steuerungsgruppe. Unser Foto zeigt von links: Susanne Rütter-Tilk, Gabi Kiechle, Johannes Fridrich, Manfred Holz, Thomas Holzwarth, Gabi Frisch, Anneliese Lieb, Bärbel Igel-Goll und Dr. Dirk Funck. Fotos: Böhm

NÜRTINGEN. Die Hölderlinstadt Nürtingen ist die Nummer 781 der mit dem Fairtrade-Siegel in Deutschland ausgezeichneten Städte und die Nummer 148 in Baden-Württemberg. Beim ersten Nachhaltigkeitstag, der am Samstag bei bestem Wetter stattfand, übergab Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz Zertifizierungsurkunde und Siegel an Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich.