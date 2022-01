Schwerpunkte

Im Gewerbegebiet Großer Forst in Nürtingen siedelt sich neue Firma an

27.01.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Gewerbezweckverband Wirtschaftsraum Nürtingen veräußert Fläche an Magura Bosch Parts und Services. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Urach plant ein Gebäude mit Verwaltungs-, Service- und Logistikfunktion.

Im Gewerbegebiet Großer Forst in Nürtingen wurde die letzte freie Fläche an der B 313 verkauft. Auf dem knapp drei Hektar großen Grundstück will sich Magura Bosch Parts und Services ansiedeln. Foto: NZ-Archiv/Holzwarth

NÜRTINGEN. Im interkommunalen Gewerbegebiet Großer Forst an der B 313 in Nürtingen ist die letzte noch verbliebene Fläche verkauft. Das knapp drei Hektar große Grundstück wurde von Magura Bosch Parts und Services (MBPS) aus Bad Urach erworben. Nach erfolgreichen Jahren am Hauptstandort in Bad Urach gehe das Unternehmen nun den nächsten notwendigen Schritt und nehme die Planungen für einen neuen Unternehmenssitz auf, so Geschäftsführer Jochen Hoppe. Am Standort in Nürtingen sei ein neues Gebäude mit Verwaltungs-, Service- und Logistikfunktion, das dem Unternehmen auch zukünftig Raum zum Wachstum geben soll, geplant.