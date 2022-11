Schwerpunkte

HfWU Nürtingen: Wie die Kunsttherapie Kranken helfen kann

10.11.2022 05:30, Von Udo Renner — E-Mail verschicken

Im Zusammenspiel von Kunst und Therapie liegen Herausforderungen und Potenziale. Am Rande einer Fachtagung an der Nürtinger HfWU spricht die Professorin Constanze Schulze-Stampa im Interview auch über die Rolle der Kunsttherapie nach der Corona-Pandemie.

Künstlerische Therapien umfassen verschiedene kreative Bereiche. Auch die Theatertherapie gehört dazu. Fotos: HfWU

NÜRTINGEN. Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) ist die einzige staatliche Hochschule in Deutschland mit grundständigen Studiengängen im Bereich Künstlerische Therapien. Erstmals findet an der HfWU am 10. und 11. November die Jahrestagung der Wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Künstlerische Therapien (WFKT) statt. Unter dem Titel „Evidence of Art – Art of Evidence“ wird es unter anderem auch um die Wirksamkeit der Therapien gehen.