Ein Techno-Festival für Nürtingen: Interview mit den Machern des Nürtivals

12.03.2022 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Mit dem „Nürtival“ bekommt Nürtingen ein eigenes Techno-Festival. Im Interview erzählen die Macher von ihren Plänen, der nervenaufreibenden Vorbereitungszeit und warum sie für Oberbürgermeister Johannes Fridrich extra einen Schlagersänger gebucht haben.

NÜRTINGEN. Wummernde Bässe, ausgelassene Stimmung und gemeinsames Tanzen – lange Zeit machte die Corona-Pandemie auch in Nürtingen all dem einen Strich durch die Rechnung. Jörg Brunzendorf und Ronny Lorenz wollen nun wieder für Feierstimmung sorgen. Am Samstag, 18. Juni, soll ihr „Nürtival“ den Festplatz Oberensingen zu einem überregionalen Anlaufpunkt für mehrere Tausend Liebhaber der elektronischen Musik verwandeln. Brunzendorf ist Geschäftsführer des Karlsruher Unternehmens Paradeking, das sich auf die Gestaltung von Paraden-Trucks spezialisiert hat. Lorenz spielt unter dem DJ-Namen „Alain Delay“ in Clubs und auf Festivals der ganzen Nation und ist bei Nürtingens erstem Techno-Festival für die Künstler verantwortlich.