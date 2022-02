Der Klingenbachgeist ließ es sich nicht nehmen und stieg am Schmotzigen Doschtich aus den Fluten des Klingenbachs, um das Rathaus in Aichtal zu erobern. Er versuchte, Bürgermeister Kurz den Rathausschlüssel zu entreißen, doch coronabedingt blieb auch in diesem Jahr die Macht wieder beim…

Mehr