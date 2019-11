Zwei Kandidaten für die OB-Wahl in Kirchheim

Neben Angelika Matt-Heidecker tritt auch Dr. Pascal Bader an

KIRCHHEIM (tb). In Kirchheim steht am 1. Dezember die Wahl des Oberbürgermeisters an. Außer Amtsinhaberin Angelika Matt-Heidecker bewirbt sich auch Dr. Pascal Bader um den Posten als Kirchheimer Stadtoberhaupt. Damit haben die Kirchheimer eine wirkliche Wahl. Während Amtsinhaberin Angelika Matt-Heidecker gleich zu Beginn der Frist, Mitte September, ihre Bewerbung einreichte, machte es der zweite Kandidat spannend: Seine Bewerbungsunterlagen gab er am Montag, eine halbe Stunde vor Ablauf der Frist um 17.30 Uhr persönlich bei Kirchheims Wahlamtsleiter Jochen Schilling ab.

Dr. Pascal Bader ist 49 Jahre alt und Volkswirt. Er wohnt in Kirchheim und ist seit Mai 2016 als Leiter des Referats „Umwelttechnik, Forschung, Ökologie“ im baden-württembergischen Umweltministerium tätig.