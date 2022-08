Schwerpunkte

Zeltspektakel Wendlingen mit neuem Programm

20.08.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Von Donnerstag, 6., bis Sonntag, 9. Oktober, findet das 39. Zeltspektakel statt. Die Veranstaltung kehrt zurück auf das Gelände am Speckweg. Die Organisatoren können einiges nachholen, was in den vergangenen Jahren zu kurz kam.

WENDLINGEN. Nach einem Gastspiel in der Neckarspinnerei kehrt das Zeltspektakel zurück auf seinen angestammten Platz am Freibad zurück und wartet mit einigen Neuerungen auf. Die größte davon dürfte ein anderes Zelt sein. „Wir sind aus allen Wolken gefallen, als uns 2019 mitgeteilt wurde, dass wir nach 27 Jahren das Ulmer Zelt nicht mehr bekommen, weil den Verleihern das Risiko zu groß war. Dabei gab es mit uns nie Probleme“, so der Vorsitzende des Vereins, Hansjörg Fritz. Ein neuer Vorstand des Ulmer Vereins hatte beschlossen, das Zelt nicht mehr zu verleihen. Der Wendlinger Zeltspektakelverein wurde in Tuttlingen fündig, wo eine stadteigene GmbH ein Zelt für den Honberg-Sommer besitzt.