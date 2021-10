Schwerpunkte

Zeltspektakel: musikalische Zeitreise mit Musik von Eric Clapton in Wendlingen

11.10.2021 05:30, Von Nurijan Rasidova — E-Mail verschicken

Der dritte Tag des Wendlinger Zeltspektakels bot eine musikalische Zeitreise: The Complete Clapton Tribute Band gab in der ausverkauften Neckarspinnerei die größten Hits der Bluesrock-Legende zum Besten.

Die Tribute Band The Complete Clapton sorgte für viel Spaß und Freude. Foto: Nurijan Rasidova

WENDLINGEN. Am dritten Abend des 38. Zeltspektakels waren The Complete Clapton in Wendlingen zu hören und zu sehen. Mit ihrer musikalischen Zeitreise am Samstagabend sorgten sie in der Neckarspinnerei für ein besonderes Musikerlebnis und würdigten die Legende Eric Clapton.