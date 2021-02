Schwerpunkte

Wohnanlagen für Senioren: Keine Tests

03.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

ESSLINGEN (pm). Kostenlose Schnelltests in Betreuten Wohnanlagen sind in der Corona-Testverordnung nicht vorgesehen. Lediglich Senioren, die teilstationär, stationär oder ambulant untergebracht sind, haben ein Anrecht darauf, getestet zu werden, um die Verbreitug des Virus möglichst zu verhindern.

Dennoch besteht auch in betreuten Seniorenwohnanlagen großer Bedarf. Die Bewohner und Bewohnerinnen wünschen sich Austausch und Beratung zur aktuellen Infektionslage und präventiven Maßnahmen. Viele Bewohner sind verunsichert und haben Ängste, da sie zur Risikogruppe gehören. Angehörige wissen nicht, wie sie vorgehen sollen: Woher einen Antigen-Schnelltest bekommen vor einem Besuch bei Oma oder Opa?

Die Johanniter haben dieses Defizit erkannt und kürzlich in der von ihnen betreuten Seniorenwohnanlage in der Weiherstraße in Esslingen kostenlose Antigen-Schnelltests für die Bewohner gemacht. Dafür waren Pflegefachkräfte des ambulanten Dienstes der Johanniter im Einsatz. Grund dafür: Kostenlose Schnelltestungen in Betreuten Wohnanlagen sind in der aktuellen Corona-Testverordnung nicht vorgesehen.