WO?!-Festival in Wendlingen auf der Zielgeraden

05.07.2022 16:59, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Nach den Lockdowns geht das WO?!-Festival wieder an den Start: An diesem Freitag und Samstag sorgen 13 Bands für ein Mega-Event neben der Sporthalle Im Speck. DJ Josh legt an beiden Tagen auf. Karten gibt es vergünstigt an diversen Vorverkaufsstellen.

Das Tabula Rasa Orchester gehört zu den Top Acts am Samstag. Seit bald zehn Jahren bespielen sie die Bühnen Deutschlands und begeistern Musikliebhaber. Sie präsentieren eine Mischung aus Ska, Balkan, Reggae, Rock und Pop. Foto: pm

WENDLINGEN. Diesmal rockt und rappt das WO?!-Festival also in Wendlingen. Auf dem Mehrzweckplatz gegenüber des Freibads. Hervorgegangen aus den Jugendhäusern, dem Zentrum Neuffenstraße und dem Boing, findet es im Wechsel jeweils in Wendlingen oder Oberboihingen statt.