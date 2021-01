Schwerpunkte

Wie viel Stockwerke soll Parkhausneubau erhalten?

27.01.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Vergabe für Tragwerksplanung zieht im Ausschuss für Technik und Umwelt eine Diskussion nach sich

WENDLINGEN. Im Investitionshaushalt sind für das geplante Parkhaus Schwanenweg Haushaltsmittel von 800 000 Euro in diesem Jahr eingestellt worden. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) wurde die Tragwerksplanung für den Neubau vergeben. Zwei Ingenieurbüros (mit Holzbauerfahrung) wurden von der Stadt aufgefordert, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Die Stadtverwaltung zieht in Erwägung, das Parkhaus in Holzbauweise zu erstellen. Entschieden ist jedoch noch nichts. Mit einer Enthaltung entschied sich das Gremium für das Ingenieurbüro Knippers Helbig GmbH aus Stuttgart. Die Beauftragung erfolgt stufenweise für die Leistungsphasen zwei und drei.

„Die Grünen könnten der Empfehlung der Stadtverwaltung folgen“, sprach Stadträtin Helga Münz-Bulach für ihre Fraktion und begrüßte das Angebot.

Nicht mit der Wahl des zu beauftragenden Unternehmens hatte Hansjörg Fritz Probleme, sondern die Darstellung eines der beiden Angebote entsprach nicht seinen Vorstellungen. Dies sei für einen Laien nicht nachvollziehbar, monierte der SPD-Stadtrat in der Sitzung. Fritz hielt es für „fragwürdig“ auf dieser Grundlage überhaupt abzustimmen. Beide Angebote seien so nicht vergleichbar.