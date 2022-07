Schwerpunkte

Wendlinger Kindergarten Am Berg feierte das 50-jährige Bestehen am Sonntag

11.07.2022 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Kindergarten Am Berg feierte das 50-jährige Bestehen am Sonntag mit einem Festakt. Mit 95 Kindern ist er eine große und beliebte Einrichtung.

Luna Pellegrino von der Wichtelgruppe testet eines der beiden Minikarussells, ein Geschenk der Katholischen Kirchengemeinde St. Kolumban zum Jubiläum. Foto: Dietrich

WENDLINGEN. Seite an Seite wurden sie vor gut 50 Jahren erbaut, der evangelische Kindergarten in der Höhenstraße und der katholische Kindergarten in der Kapellenstraße, die Gebäude gehörten beide der Stadt. Heute ist daraus ein einziger „Kindergarten Am Berg“ in katholischer Trägerschaft geworden – mit fünf Gruppen, 95 Kindern, 20 Leuten Personal plus drei Integrationskräften. Zwei der fünf Gruppen sind für unter Dreijährige.