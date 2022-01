Schwerpunkte

Wendlingen und die Egerländer trauern um Horst Rödl

20.01.2022

Wendlingen und die Egerländer trauern um Horst Rödl. Der langjährige Vorsitzende der Egerländer Gmoi Wendlingen und Organisator des landesweit bekannten Vinzenzifestes starb im Alter von 83 Jahren.

WENDLINGEN. Am 12. Januar ist Horst Rödl gestorben. Mit seinem plötzlichen Tod hinterlässt er eine große Lücke in der Stadt Wendlingen und im Bund der Egerländer Gmoin, die mit ihm einen Garanten und Bewahrer des kulturellen Erbes aus dem Egerland verloren haben. Neben der Heimatpflege übernahm er auch politische Aufgaben und Verantwortung mit der Übernahme der Patenschaft über die Egerländer in Baden-Württemberg durch die Stadt Wendlingen. Sein Engagement für die Patenschaft war vorbildlich. Der ehemalige Landesvorsteher Albert Reich zeigte sich über den Tod von Rödl erschüttert: „Sein Tod erfüllt die Egerländer mit großer Trauer.“

Schon als Elfjähriger war Horst Rödl Mitglied der ersten Kindergruppe der Egerländer Gmoi und beim ersten Egerländer Landestreffen in Plochingen 1949 dabei. Aktiv beteiligte er sich in der Tanz- und Singgruppe. Seit 1958 war er zunächst Jugendleiter und Beirat in der Egerländer Gmoi, bevor er 1972 Zweiter Vorsitzender wurde und vier Jahre später zum Vorsitzenden der Egerländer Gmoi Wendlingen gewählt wurde. Dies war er 40 Jahre lang bis 2016, als er zurück trat und Sohn Mathias Rödl an seine Stelle gewählt worden war. Überhaupt ist die ganze Familie Rödl, Ehefrau Gaby und die Söhne Ralf und Stefan, aktiv mit der Arbeit in der Gmoi verbunden.