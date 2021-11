Schwerpunkte

Weitere Impfaktionen in Wendlingen

Im Treffpunkt Stadtmitte am 3. und 4. Dezember. Terminvergabe online.

WENDLINGEN. Während auch heute wieder im Treffpunkt Stadtmitte gegen Corona geimpft wird, finden weitere Impfaktionen in der nächsten Woche in Wendlingen statt. Allerdings nicht wie angekündigt am Mittwoch und Donnerstag, sondern am Freitag, 3. Dezember, von 8 bis 13 Uhr und am Samstag, 4. Dezember, von 9 bis 15 Uhr.

Die Stadt Wendlingen bemüht sich, gemeinsam mit den Hausärzten weitere Termine zu organisieren. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich online über www.impfen-bw.com Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit Biontech angeboten. Berechtigt sind alle Personen ab zwölf Jahren und bei Auffrischungsimpfungen, wenn die Zweitimpfung vor mindestens fünf Monaten erfolgt ist. Mitzubringen sind Impfpass oder Impfbescheinigung, Personalausweis, Versichertenkarte, ausgefüllter Anamnesebogen, ausgefüllte Einwilligungserklärung, ausgefülltes Aufklärungsmerkblatt. Um Wartezeiten beim Impfen zu vermeiden, können die notwendigen Formulare bereits vorab unter www.impfen-bw.de heruntergeladen, ausgefüllt und ausgedruckt zum Impftermin mitgebracht werden. Ansonsten liegen diese auch vor Ort bereit. pm/red