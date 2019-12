Wasserrohrbruch in der Kanalstraße

28.12.2019 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Wasser lief in den Keller der Alten Volksbank – Mitglieder der DRK-Bereitschaft entdeckten den Schaden

40 Liter in der Sekunde strömten aus dem defekten Rohr.

WENDLINGEN. Ein Wasserrohrbruch hielt in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wendlingen auf Trab. Etwa um 3 Uhr entdeckten Mitglieder der DRK-Bereitschaft Wendlingen das aus dem Asphalt und der Kanalisation drückende Wasser. Und zwar direkt bei ihren Bereitschaftsräumen in der alten Volksbank. Die DRK-Mitarbeiter waren gerade von einem First-Responder-Einsatz zurückgekommen, als sie das Wasser entdeckten und den Schaden an das Wendlinger Wasserwerk meldeten. Das Wasser sprudelte eine halbe Stunde aus dem Rohr. Eigentlich keine sehr lange Zeit, doch es ging ganz schön viel Wasser verloren: 40 Liter, also vier volle Zehn-Liter-Eimer, strömten pro Sekunde aus dem Leck, wie Uwe Maigler, Wassermeister der Stadt Wendlingen, erklärte.