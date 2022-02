Schwerpunkte

Wasser und Kaffee im Programm

KÖNGEN. Auch 2022 lädt der Verein „Fair handeln“ zu verschiedenen Veranstaltungen ein, um auf Themen des Fairen Handels aufmerksam zu machen.

Kaffeebauer Jolver Mendoza Foto: pm

Der Weltwassertag findet jedes Jahr am 22. März statt. Die VHS Köngen und der Verein laden an diesem Tag zum Vortrag „Wasser – eine begrenzte und zunehmend knappe Ressource“ ein. Wolfgang Lotz, ehemaliger Geschäftsführer der Stadtwerke Esslingen, spricht über die notwendige nachhaltige Wasserbewirtschaftung zur Bewahrung tragfähiger Wasservorkommen für die Zukunft. Dies ist nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern das muss die gemeinsame Aufgabe sein, an der jede und jeder mitarbeiten kann. Lotz zeigt, wie dies gehen kann.