Baumfällarbeiten – Albstraße Wendlingen wird gesperrt

18.02.2022 05:30

Die Albstraße in Wendlingen wird für Vorbereitungen auf ihre Neugestaltung im Mai am Sonntag voll gesperrt. Foto: NZ-Archiv

WENDLINGEN. Die Albstraße wird in diesem Jahr im Abschnitt zwischen der Neuffenstraße und der Germania-Kreuzung (Stuttgarter/Ulmer Straße) neu gestaltet. Im Vorfeld der Bauarbeiten, die im Mai beginnen, müssen die bestehenden 14 Bäume entlang des Straßenverlaufs gefällt werden. Die Gründe dafür sind der schlechte Zustand der Bäume, die viel zu kleinen „Baumquartiere“ – dies sind die mit Wasser versorgten Wurzelbereiche der Bäume – und der erlaubte Zeitraum für Baumfällarbeiten, der am 28. Februar endet. Als Ersatz werden im Zuge der Neugestaltung entlang der Albstraße wieder Bäume in ausreichend dimensionierten Baumquartieren neu gepflanzt. Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, finden die Baumfällarbeiten am kommenden Sonntag, 20. Februar, ab 9 Uhr statt. Während dieser Zeit ist dieser Abschnitt der Albstraße voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Die Anwohner werden in Kürze zu einer Bürgerinformations-Veranstaltung eingeladen, in der das Projekt vorgestellt und der Bauablauf für die Neugestaltung der Albstraße erläutert wird. pm