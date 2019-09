Verunreinigtes Wasser in Köngen, Wernau und Deizisau: War eine Maus Schuld?

09.09.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Auch Deizisau und Wernau von verunreinigtem Trinkwasser betroffen – Noch laufen die Beprobungen

Eine Verunreinigung im Kirchheimer Hochbehälter Egert ist die Ursache dafür, dass Köngen, Deizisau und ein Teil von Wernau ihr Trinkwasser vorläufig abkochen sollte. Bei den Coliformen Bakterien und den E-Coli-Bakterien handelt es sich laut Landeswasserversorgung jedoch nicht um Krankheitserreger.

Foto: Adobe Stock

KÖNGEN. Schreck in Köngen: Mit Lautsprechern warnte die Feuerwehr die Bevölkerung am Freitag, dass ihr Leitungswasser verunreinigt ist und erst getrunken werden solle, nachdem es abgekocht wurde. Handzettel wurden an die Haushalte verteilt und auch auf der Homepage der Gemeinde fand man einen Warnhinweis. Fieberhaft machten sich die Stadtwerke Esslingen und die Landeswasserversorgung auf die Suche nach der Ursache. Zunächst gerieten Bauarbeiten an einem Köngener Kindergarten in Verdacht, der sich allerdings nicht bestätigte. Denn auch die Nachbargemeinde Deizisau war betroffen.