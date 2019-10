Mountainbike: Neckartailfinger wird in der U19-Bundesliga Dritter im GesamtklassementBeim Bundesliga-Finale in Titisee-Neustadt gelang Junior Louis Krauss vom TSV Neckartenzlingen ein guter Saisonabschluss. Sein vierter Rang reichte am Samstag zum dritten Platz in der Gesamtwertung der Serie.Louis…

Mehr