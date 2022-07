Schwerpunkte

Trachtenkultur gehört zum Land

25.07.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der neue Termin zum Vinzenzifest wird allgemein begrüßt: Mehr örtliche Vereine beim Festumzug. Staatssekretärin Petra Olschowski würdigte das Vinzenzifest als festen Bestandteil in Baden-Württemberg.

Bunte Trachten begeisterten das Publikum am Straßenrand. Fotos: Miskic

WENDLINGEN. Bewährtes und Traditionelles bewahren und in die Zukunft übertragen, Neues hinzufügen – das ist die Richtschnur, mit der sich die Stadt Wendlingen gemeinsam mit den Egerländern und Vereinen auf den Weg gemacht hat. Das Ziel ist, das Vinzenzifest zum Stadtfest zu entwickeln. Am Wochenende gab es davon eine erste Kostprobe, was sogar die Temperaturen in die Höhe schießen ließ.