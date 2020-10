Schwerpunkte

Telefonische Bürgersprechstunde

17.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

ESSLINGEN (pm). Der Bundestagsabgeordnete Markus Grübel lädt zu seiner nächsten telefonischen Bürgersprechstunde am Donnerstag, 29. Oktober, ein. Von 16 bis 18 Uhr steht der Abgeordnete interessierten Bürgern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Aus organisatorischen Gründen wird um eine kurze Anmeldung unter Angabe von Name und Telefonnummer per E-Mail an markus.gruebel.wk@bundestag.de oder Telefon (07 11) 3 65 80 66 gebeten. Markus Grübel ruft dann zurück.