Schwerpunkte

Tanzen für Kids

26.10.2022 05:30, — E-Mail verschicken

KÖNGEN. Am Freitag, 21. Oktober, beginnt der Kurs „Tanzfitness für Kids und Teens“, den die Familienbildungsarbeit anbietet. Sieben Mal werden in diesem Kurs Tanzschritte und Moves zu coolen lateinamerikanischen Rhythmen kombiniert. Ganz nach dem Motto „Tanz dich fit, sei Du selbst, spüre Deine Energie und den Spaß in der Gruppe“. Man stärkt dabei seine Ausdauer, aber auch die Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit.

Eine Anmeldung ist telefonisch unter (0 70 24) 86 87 89 oder per E-Mail unter anmeldung@fba-koengen.de möglich. pm