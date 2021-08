Schwerpunkte

Strategie des Sommernachtskinos stimmt

18.08.2021 05:30, Von Andreas Volz — E-Mail verschicken

Zur Halbzeit auf und hinter dem Martinskirchplatz zeigt sich Reimund Fischer, der Betreiber des Kirchheimer Sommernachtskinos, zufrieden.

Die Gastronomie beim Sommernachtskino läuft zufriedenstellend. Foto: Volz

KIRCHHEIM. Halbzeit im Kirchheimer Sommernachtskino: Am gestrigen Dienstag sind zwölf Filmabende bereits gelaufen, vom heutigen Mittwoch an stehen weitere zwölf mögliche Filmabende bevor. Es ist aber nicht so, dass es von nun an bergab gehen würde. Als mutmaßliche Höhepunkte folgen schließlich noch drei „Eberhofer-Dramen“, in denen sich alles um den Kaiserschmarrn dreht – am Donnerstag, 19. August, und am Freitag, 27. August, sowie zusätzlich am Donnerstag, 26. August, als Joker. Das „Kaiserschmarrndrama“ läuft dann unter der Rubrik „Best of Summer 2021“.