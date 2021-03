Schwerpunkte

Stadtbücherei Wendlingen mit Termin besuchen

20.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Die Stadtbücherei Wendlingen hat unabhängig von der Inzidenz geöffnet. Zu den üblichen Öffnungszeiten werden Termine für einen Stadtbüchereibesuch im 30-Minuten-Takt vergeben. Diese können per E-Mail stadtbuecherei@wendlingen.de oder am Telefon (0 70 24) 94 32 49 vereinbart werden. Auch der Medien-Abholservice kann weiterhin genutzt werden. Es können alle verfügbaren Medien per Telefon oder E-Mail bestellt und bereits verbucht abgeholt werden. Eine Abholung ist zu den üblichen Öffnungszeiten möglich.