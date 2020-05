Schwerpunkte

Spinnerei Otto Textil in Unterboihingen schließt - 160 Jahre Firmengeschichte enden

27.05.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Die Otto Textil GmbH stellt die Produktion bis Jahresende ein – 160 Jahre Firmengeschichte am Standort enden

Seit 160 Jahren gibt es die Firma Otto in Unterboihingen. Aus expansorischen Gründen zog es die Firma, die ihren Sitz anfangs in Nürtingen hatte, 1861 neckaraufwärts. Nun geht am Standort Unterboihingen ein Stück Industriegeschichte zu Ende.

Ende des Jahres wird der Betrieb der Spinnerei im Werk Unterboihingen der Otto Textil-GmbH eingestellt. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. „Die schwierigen Rahmenbedingungen der Textilindustrie in Deutschland belasten das Unternehmen seit Langem – der dramatische Umsatzrückgang infolge der Corona-Pandemie machte diese Entscheidung nun aber unumgänglich“, teilte die Firma am Montagabend in einer Presseerklärung mit. Für die rund 40 Mitarbeiter sollen jetzt sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Im Gespräch am Dienstag sagte Dirk Otto, Geschäftsführer der HOS-Gruppe, zu der die Otto Textil GmbH gehört, die Entscheidung zur Stilllegung des Unterboihinger Werks sei emotional sehr schwierig gewesen. „Es gibt eine enge Bindung an den Betrieb“, sagte er.