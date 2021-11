Schwerpunkte

Shoppen beim Abend der 1000 Lichter in Wendlingen

12.11.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Beim „Abend der 1000 Lichter“ am 19. November laden die Händler in Wendlingen zum langen Einkaufsabend bis 21 Uhr ein. Die Unterboihinger Straße ist ab 15 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Noch bestimmen die Herbstfarben die Stimmung unter dem Platanendach auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz im Herzen von Wendlingen. Ab dem Abend der 1000 Lichter bis Sonntag, 5. Dezember, werden die bereits vereinzelt aufgebauten Hütten auf dem Marktplatz und in der Marktgasse beleuchtet sein. Advents- und Weihnachtsdekorationen sowie allerlei Geschenke werden hier verkauft. Es nähert sich Weihnachten. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Lang ist’s her. Lange haben die Menschen in Wendlingen auf solche Events verzichten müssen. Zu Recht. Zum eigenen und Schutz der anderen. Wer geimpft oder genesen ist, für den sind die Verlockungen inzwischen all zu groß, am alten Leben anknüpfen zu wollen. Aber Obacht. Weiterhin gilt es die bekannten Hygienemaßnahmen einzuhalten, egal ob etwas mehr Freiheit erlaubt ist, wie in der Vorweihnachtszeit mit dem langen Einkaufsabend am 19. November in Wendlingen.