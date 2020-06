Schwerpunkte

Regio-Rad: Tarife werden günstiger

05.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WERNAU (pm). Im Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystem RegioRad Stuttgart gelten seit 11. Mai deutlich günstigere Tagespreise. So kostet das Ausleihen eines Fahrrads zukünftig neun Euro statt bisher 15 Euro, eines Pedelecs 16 Euro statt 22,50 Euro und eines Lastenpedelecs 19 Euro statt 26 Euro. Gleichzeitig wurden die Tarife auf eine echte 24-Stunden-Nutzung umgestellt. RegioRad-Fahrräder kann man in der Region in Wernau, Kirchheim, Plochingen und Wolfschlugen ausleihen. Auch Wendlingen ist in den Startlöchern für eine solche Fahrrad-Leihstation.

Die Deutsche Bahn als Betreiber von RegioRadStuttgart hat die neuen Tagespreise in Abstimmung mit allen am RegioRad beteiligten Kommunen eingeführt. Die attraktiven neuen Tagespreise gelten zudem bundesweit in rund 80 weiteren Städten, in denen Räder der Call-a-Bike-Familie zum Verleih angeboten werden. Gleichzeitig wurde der neue Light-Tarif eingeführt. Dieser soll Gelegenheitsnutzer und Tagestouristen gleichermaßen ansprechen. Im Light-Tarif wird einerseits minutengenau abgerechnet, was sich besonders auf kurzen Strecken lohnt. Je nach Rad werden dafür zehn, zwölf oder 14 Cent pro Minute erhoben. Dafür gibt es keine Jahresgebühr.