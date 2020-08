Schwerpunkte

Qualifizierung von Tageseltern

18.08.2020

(pm) Mit ihrem qualifizierten und flexiblen Betreuungsangebot für Kinder leisten Tageseltern einen wichtigen Beitrag in der Gesellschaft: sie betreuen und fördern Kinder bis 14 Jahre liebevoll und individuell in ihrer Familie. Davon profitieren nicht nur die Kinder, sondern auch die Tageseltern sowie deren eigene Kinder. Der nächste Qualifizierungskurs startet am 19. September an der Volkshochschule Esslingen. Bei diesem Kurs werden Inhalte rund um die Tageselterntätigkeit vermittelt.

Interessierte Personen melden sich beim Tageselternverein Kreis Esslingen, Regionalabteilung Esslingen, bevor sie sich zum Qualifizierungskurs anmelden: Ansprechpartner ist Cornelia Giel, Telefon (07 11) 4 69 24 27 36, E-Mail c.giel@tev-kreis-es.de. Weitere Infos unter www.tev-kreis-es.de.