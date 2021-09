Schwerpunkte

Probenbeginn beim Chor4You

13.09.2021 05:30

WENDLINGEN. Beim Chor4You des Sängerbunds Wendlingen geht die Probenarbeit nach der Sommerpause weiter: Die erste Probe ist am Mittwoch, 15. September, um 20 Uhr im Treffpunkt Stadtmitte Wendlingen. Vorbereitet wird ein Konzertauftritt im Oktober in der Teckhalle in Owen, den der Chorverband Karl Pfaff für seine Chöre organisiert (nähere Infos hierzu demnächst auf der Homepage des Sängerbunds: www.saengerbund-wendlingen.de). Wer Lust hat, beim Chor4You als Sängerin oder Sänger neu einzusteigen, ist herzlich willkommen. pm