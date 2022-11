Schwerpunkte

Parken auf dem Radweg ist ein Problem

29.11.2022 05:30

Erlass der Landesregierung: Keine Ermessensspielräume im Umgang mit Falschparkern.

Der ADFC Baden-Württemberg hat die (Ober-)Bürgermeister im Land zur Parkplatzsituation in ihren Kommunen befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lage mit Falschparken fast überall problematisch ist. Erschreckend: Die wenigsten Kommunen haben ein ausgearbeitetes Konzept zum Umgang mit Parken oder wissen vom Erlass des Landes zum korrekten Umgang mit Falschparkern.

Bei der im Sommer 2022 gemachten Umfrage des ADFC zum Thema Parken meldeten sich 201 Kommunen in Baden-Württemberg zurück. Drei von vier Stadtspitzen geben an, dass das Falschparken in ihrer Kommune ein Problem ist. Aber lediglich eine von vier Kommunen hat laut der Pressemitteilung des ADFC ein entsprechendes Konzept zum ruhenden Verkehr. Der ADFC sieht hier dringenden Handlungsbedarf, um das flächendeckend auftretende Problem des Falschparkens in den Griff zu bekommen.

Der „Erlass zur Überwachung und Sanktionierung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr“ gebe den Kommunen einen klaren Handlungsleitfaden im Umgang mit Falschparkern vor. Etwa, dass Parkende auf Radwegen abzuschleppen und Bußgelder in voller Höhe auszuschöpfen seien oder dass Wiederholungstätern eine Fahrtenbuchauflage drohe. Der Falschparker-Erlass sei also ein wichtiges Instrument für die Kommunen.