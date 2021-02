Schwerpunkte

Online-Diskussion mit Schwarz und Gastel

(pm) Am 14. März entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wie es die nächsten Jahre im Ländle weitergeht. Dabei stehen wegweisende Themen auf der Agenda: Wie stemmt das Land die Folgen der Corona-Pandemie? Was muss in Sachen Bildung passieren? Wie kommt der Klimaschutz entscheidend voran? Welche Weichen müssen beim Verkehr gestellt werden? Und welche Bedingungen braucht eine zukunftsfähige Wirtschaft? Bei einem öffentlichen Videogespräch diskutiert Matthias Gastel, grüner Bundestagsabgeordneter, mit dem Landtagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden der Grünen Andreas Schwarz (Wahlkreis Kirchheim) diese Themen. Der Verkehrspolitiker Matthias Gastel sitzt für den Wahlkreis Nürtingen im Bundestag. Die Online-Veranstaltung findet am Montag, 1. März, um 18 Uhr unter https://www.gruene-es.de/termine statt.