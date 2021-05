Schwerpunkte

Köngen: Neuer Vertrag mit der Volkshochschule Esslingen

17.05.2021 05:30

KÖNGEN (sg). Die Volkshochschule Esslingen bietet auch in der Gemeinde Köngen Kurse zur Erwachsenenbildung an. Das Kursangebot ist breit aufgestellt und sollte sich auch mit wichtigen Zukunftsthemen befassen. Beispielsweise mit dem Deutschunterricht für Menschen mit Migrationshintergrund, für Asylbewerber und Flüchtlinge. Im Blick haben sollte die Einrichtung auch die Arbeitsmarktentwicklung, die Zusammenarbeit mit Schulen sollte ein weiterer Baustein sein, um Schüler auf Prüfungen vorzubereiten. Auch Bildungsangebote für Ganztagsschulen oder Kurse, die es Menschen ermöglichen, auf dem zweiten Bildungsweg den Haupt- oder Realschulabschluss oder das Abitur zu erlangen, gehören in diese Kategorie. Dabei ist die Zusammenarbeit mit örtlichen Einrichtungen von besonderer Bedeutung.