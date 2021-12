Schwerpunkte

„Nasen“ sollen Geschwindigkeit drosseln

23.12.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

In der Neckarstraße wurden zwei Warnbaken eingebaut.

WENDLINGEN. Den Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Neckarstraße will die Stadt Wendlingen zu Leibe rücken. Deshalb soll eine Geschwindigkeitsmessanlage in der Neckarstraße, wo Tempo 30 vorgeschrieben ist, Abhilfe schaffen. Die Blitzsäule wird nicht gekauft, wie bereits vorher beschlossen wurde, sondern komplett gemietet. Das hat eine Kostenüberprüfung ergeben. Das Gerät samt Messeinschub zu mieten, ist günstiger. Der Bliter soll erst 2022 aufgebaut werden.

Zwischenzeitlich wurden zusätzlich zwei Warnbaken im Abstand von mehreren Metern auf der rechten Seite von der Neckarstraße stadtauswärts fest installiert und dazu noch eingefriedet. Stadträtin Marianne Erdrich-Sommer von der Fraktion der Grünen und Stadtrat Dirk Eppinger von den Freien Wählern hatten unabhängig voneinander in zwei Ausschüssen die Anfrage gestellt, was mit den beiden Warnbaken bezweckt werden soll. Zwar hatte die Stadtverwaltung die Anschaffung der Blitzersäule dem Gremium vorgeschlagen, aber kein Sterbenswörtchen von den beiden Hindernissen in der Sitzung erwähnt.