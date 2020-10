Schwerpunkte

Nachtbaustellen auf Autobahn

02.10.2020 05:30

Behebung von Fahrbahnschäden an der Anschlussstelle Wendlingen

WENDLINGEN (pm). Das Regierungspräsidium Stuttgart führt an der A 8 Anschlussstelle Wendlingen in Fahrtrichtung Karlsruhe Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn durch. Grund für die Arbeiten ist, dass die Fahrbahn Schäden und Fahrbahnverdrückungen aufweist. Um weiterhin die Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, wird die Fahrbahn in der einspurigen Überleitung von München kommend in Fahrtrichtung B 313 Nürtingen saniert und erneuert. Diese Arbeiten finden in der verkehrsärmeren Zeit in der Nacht von Donnerstag, 8. Oktober, 20 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 9. Oktober, 6 Uhr, statt. Während den Arbeiten ist eine Vollsperrung der Überleitung von der A 8 München kommend auf die B 313 in Richtung Nürtingen notwendig. Tagsüber bestehen keine Beeinträchtigungen für den Verkehr. Verkehrsteilnehmer, die Richtung Nürtingen wollen, werden gebeten, weiter bis zur Anschlussstelle Esslingen zu fahren, um dort die Autobahn zu verlassen und in Fahrtrichtung München wieder aufzufahren.